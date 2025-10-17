Более 140 новых клиентов Северной железной дороги стали оформлять грузоперевозки онлайн в январе-сентябре 2025 года

В январе-сентябре 2025 года 146 новых клиентов стали оформлять перевозочные документы через ресурс «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» на сайте компании. Всего данным сервисом пользуются более 1,8 тыс. клиентов СЖД, за 9 месяцев было оформлено около 1,9 млн перевозочных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Грузоотправители оформляют онлайн первичные и другие сопутствующие перевозке документы, подают заявления на операции с подвижным составом и получают уведомления статусе вагонов, пользуются электронными базами данных, планируют объемы и сроки погрузки. Перечень доступных функций личного кабинета постоянно расширяется.

Для удобства пользователей личного кабинета в нем размещены видео-инструкции. На интерактивной карте отображена информация о грузовых станциях железных дорог.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»