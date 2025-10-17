К 2030 году выручка IT-сферы в Татарстане составит 100 млрд рублей

К 2030 году объем выручки IT-сферы в Республике Татарстан должен превысить 100 млрд руб. Об этом заявил глава региона Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету республики.

Господин Минниханов отметил, что нужно продолжить привлечение инвестиций в IT-сферу, а число резидентов IT-парка должно увеличиться до 1 тыс.

Также было принято решение о реализации новой программы прорывных IT-решений.

В 2024 году объем ожидаемой выручки резидентов особой экономической зоны «Иннополис» должен был превысить 55 млрд руб.

Диана Соловьёва