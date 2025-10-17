Дебютный гол Никишина в НХЛ помог «Каролине» обыграть «Анахайм»

«Каролина Харрикейнс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:1.

В составе победителей дебютную шайбу в НХЛ забросил российский защитник Александр Никишин. Также гол забил Себастьян Ахо, дубль на счету Сета Джарвиса. У «Анахайма» автором единственной шайбы стал Лео Карлссон.

В апреле Александр Никишин подписал с «Харрикейнс» двухлетний контракт новичка. В розыгрыше Кубка Стэнли он провел за клуб четыре матча, отметившись результативной передачей. В текущем регулярном чемпионате на его счету четыре очка (гол+3 паса) в четырех играх. Ранее защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский «Спартак». В составе сборной России Никишин стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Каролина» одержала победу во всех четырех матчах на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен, набрав восемь очков. «Анахайм» с четырьмя очками располагается на пятой строке в Тихоокеанском дивизионе.

