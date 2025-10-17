Более 25 надписей с рекламой запрещенных веществ убрали в Ессентуках

В Ессентуках полиция вместе с общественными организациями закрасила свыше 25 незаконных надписей со ссылками на интернет-магазины наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По информации ведомства, акцию провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Трафарет». В ней участвовали представители общественной организации «Русская община», Совета отцов города, сотрудники ОМВД России по городу Ессентуки и отдела административных органов и общественной безопасности городской администрации.

«Подобные акции помогают не только очистить город от незаконной рекламы, но и повысить осведомленность граждан о проблемах, связанных с наркотиками»,— пояснили в администрации.

Власти напомнили, что размещение на объектах уличной инфраструктуры и в общественных местах информации с наименованиями наркотических средств, номерами телефонов и названиями интернет-сайтов является административным правонарушением по статье 6.13 КоАП РФ.

Валентина Любашенко