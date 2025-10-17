Победная серия ХК «Ижсталь» прервалась в Альметьевске

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» прервал свою трехматчевую победную серию, уступив «Нефтянику» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Команды встретились 16 октября в Альметьевске.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Команду хозяев поздравляю с победой, они заслуженно победили. Не скажу, что мы играли плохо, но недостаточно хорошо, чтобы зацепиться за игру. Повлияли индивидуальные ошибки. Ну и с такими командами, как «Нефтяник», нужно выходить воевать полной обоймой, как говорится. Не получилось сегодня. Но сказалось, наверное, еще – выезд был длинный, тяжелый. Три игры до этого мы выиграли, отдали много сил, эмоций. Вот я думаю, что чуть-чуть этого не хватило», — отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин на пресс-конференции после матча.

Следующий матч «Ижсталь» проведет 23 октября в Ижевске. «Сталевары» сыграют против «Динамо» из Санкт-Петербурга. По данным таблицы ВХЛ на утро 17 октября, «сталевары» занимают 11-е место регулярного чемпионата (по очкам они делят 8-ю строчку), имея в активе 19 поинтов.

Напомним, ХК «Ижсталь» оформил стрик из трех побед на выездной серии в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ): вечером 14 октября «сталевары» обыграли «Челны» со счетом 4:2, а также казанский «Барс» (12 октября, счет 3:0) и самарский «ЦСК ВВС» (10 октября, 6:4).

Анастасия Лопатина