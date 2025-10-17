«Авито»: екатеринбуржцы чаще всего в сентябре покупали автозапчасти и одежду

Жители Екатеринбурга в сентябре на «Авито» чаще всего покупали запчасти для автомобилей, одежду и строительные материалы, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, на продажи автозапчастей пришлось 9% от объема всех продаж на платформе. На женскую одежду пришлось 8,5%, мужскую — 4%, детскую — 6%, а на стройматериалы — 5%. Кроме того, екатеринбуржцы покупали мобильные телефоны и шины (по 3%), а также женскую обувь, детские игрушки и товары для коллекционирования (по 2%).

По сравнению с сентябрем 2024 года отмечается рост покупок комнатных растений, средств для ухода и гигиены, коллекционных моделей самолетов и машин, средств для волос, игр для приставок, товаров для туризма. С января по сентябрь выросли продажи детской мебели и колясок, колонок и сабвуферов, переносных жестких дисков и сетевого оборудования, планшетов и электронных книг. С начала года также стали чаще покупать сумки, аксессуары, парфюмерию и средства для волос, выросли продажи снегоходов.

Похожая ситуация наблюдается в других крупных городах Уральского федерального округа (УрФО) — в Тюмени и Челябинске.

Напомним, за 2025 год жители Свердловской области заказали через «Авито Доставку» более 1,9 млн товаров на общую сумму 4,6 млрд руб. Больше всего товаров (28%) было заказано из Москвы и Московской области, 20% — из Свердловской области, 7% — из Санкт-Петербурга. Предметами продажи чаще всего становились запчасти и одежда: 22% из них было отправлено в пределах региона.

Ирина Пичурина