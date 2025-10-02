С начала года уральцы через «Авито Доставку» заказали товаров на 4,6 млрд рублей

За 2025 год жители Свердловской области заказали через «Авито Доставку» более 1,9 млн товаров на общую сумму 4,6 млрд руб., сообщили аналитики сервиса.

Чаще всего уральцы покупали запчасти и одежду, а также книги. Больше всего товаров (28%) было заказано из Москвы и Московской область, 20% — из Свердловской области, 7% — из Санкт-Петербурга.

Более 3,7 млрд руб. жителям Свердловской области удалось выручить за продажу товаров на сервисе. Чаще всего предметами продажи становились запчасти и одежда. 22% из них было отправлено в пределах региона, 16% — в Москву и Московскую область, по 5% — в Санкт-Петербург и Челябинск.

«По итогам 2024 года "Авито Доставкой" стали пользоваться на 53% чаще. Это связно с особой моделью, которая позволяет покупателям и продавцам чувствовать уверенность и доверие на каждом этапе сделки. Суть в том, что деньги хранятся на защищенном счете до подтверждения сделки, а в случае непредвиденных ситуаций пользователи всегда получают защиту со стороны сервиса»,— пояснила директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Анастасия Реутова