Суд дал участникам запрещенного батальона «Айдар» от 15 лет до 21 года

Южный окружной военный суд приговорил 15 участников батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) к лишению свободы на срок от 15 лет до 21 года. Подсудимые будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Суд признал фигурантов виновными в участии в террористической организации и действиях, направленных на насильственный захват власти и ее удержание, а также в прохождении обучения для участия в террористической деятельности. Двое из фигурантов признали вину. Защита сообщила, что будет обжаловать приговор.

Уголовное дело было возбуждено в 2023 году. Изначально в нем фигурировали 18 участников, позже дело в отношении трех из них было выделено в отдельное производство. По версии следствия, подсудимые входили в батальон в разные периоды с августа 2014-го по март 2022 года.

В задачи участников батальона входили слежка за военнослужащими ДНР, передача информации командованию и участие в боевых действиях в Донецке, считает сторона обвинения. Шестеро осужденных участвовали в боевых действиях против военных ДНР и ЛНР еще до вступления в спецподразделение, следует из решения суда.

