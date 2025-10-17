В Новой Казмаске появились остановки с узорами наличников и половиков

В Завьяловском районе в деревне Новая Казмаска появились новые транспортные остановки и общественные пространства. Как сообщает пресс-служба центра территориального развития Удмуртии, в оформлении использованы мотивы старых деревянных домов, узоры наличников и геометрия удмуртских половиков. Эти элементы отражены в мощении, малых формах и арт-объектах.

«Идея быстро обрела поддержку жителей и администрации, и значительная часть задуманного уже воплощена. Пространство получилось уютным, продуманным, с вниманием к деталям, даже с вечерней подсветкой»,— говорится в сообщении.

Напомним, в деревне Новая Казмаска начали строительство дома культуры (ДК). В нем разместят зрительный зал на 150 мест и вспомогательные помещения. Проект здания разработан на основе типового решения, реализованного в Омской области и селе Шаркан.

Анастасия Лопатина