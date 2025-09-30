Строительство дома культуры началось в деревне Новая Казмаска

В деревне Новая Казмаска начали строительство дома культуры (ДК), сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В нем разместят зрительный зал на 150 мест и вспомогательные помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Проект здания разработан на основе типового решения, реализованного в Омской области и селе Шаркан. Сейчас строители забивают сваи для фундамента. Завершение работ в ДК планируется к лету 2026 года. Софинансирующей организацией выступает сельхозпредприятие «имени Азина».

«Действующий сельский дом культуры, построенный в 1953 году, находится в аварийном состоянии. Здание включает зрительный зал на 200 мест, фойе и два рабочих кабинета. Помещений для организации творческой деятельности нет»,— говорится в сообщении. Сегодня в нем обучается более 300 человек на вокальных, творческих, танцевальных и керамических кружках.