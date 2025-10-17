Нарышкин заявил о планах Запада нанести стратегическое поражение России

Страны Запада не расстались с «безумной мечтой» нанести России стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«В Европе действует глобальная партия войны, которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская сторона»,— сказал господин Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

По словам главы СВР, Россия фиксирует попытки некоторых западных стран вызвать в СНГ дезинтеграционные процессы. «В этой связи, конечно, западными политиками преследуется цель сдержать развитие Содружества независимых государств как самостоятельного независимого центра сил»,— добавил Сергей Нарышкин.

Директор ФСБ Александр Бортников 16 октября заявил, что страны НАТО причастны к появлению якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Евросоюза. У России также есть данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий на газопроводе «Турецкий поток», уточнял он.