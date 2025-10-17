«Ак Барс Банк» отказался выплачивать 58 млн рублей за неактивных владельцев карт

«Ак Барс Банк» отказался выплачивать 58 млн. руб. московской компании ООО «Платформа», которая привлекала для банка клиентов виртуальной карты. Банк оспаривает переплату за 31,4 тыс. неактивных владельцев карт. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

По условиям договора, банк платил подрядчику по 300–700 рублей за каждого нового клиента. Однако, как утверждает «Ак Барс Банк», часть из привлеченных пользователей оказались неактивными и не совершали никаких операций по картам. После этого банк прекратил выплаты, «Платформа» потребовала взыскать деньги и выиграла спор в первой и апелляционной инстанциях.

Сейчас «Ак Барс Банк» пытается оспорить решение в Арбитражном суде Поволжского округа. Эксперты считают, что конфликт возник из-за некорректно составленного договора.

Анна Кайдалова