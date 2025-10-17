Ты не ты, когда фейк

«Ак Барс Банк» пытается отсудить у московской компании с немецким инвестором переплату за 31,4 тыс. неактивных пользователей. ООО «Платформа» привлекала для банка клиентов виртуальной карты «Чекскан». За каждого «Ак Барс Банк» был готов платить компании по 300 и 700 руб., что и делал в первые месяцы договора, а потом отказался. «Платформа» потребовала взыскать с учреждения почти 58 млн руб. и выиграла спор в первой инстанции и в апелляции. «Ак Барс Банк» в Арбитражном суде Поволжского округа пытается доказать факт наличия неактивных пользователей и получение «Платформой» лишнего НДС, который в документах не прописывался. Эксперт считает, что причиной спора стал неправильно составленный договор, который не обязывает владельцев карт совершать финансовые операции для его исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ак Барс Банк» отказался платить 58 млн рублей за неактивных владельцев карт

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Ак Барс Банк» отказался платить 58 млн рублей за неактивных владельцев карт

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Ак Барс Банк» пытается отсудить у московской ООО «Платформа» 18 млн руб. Организация выиграла спор на сумму 58 млн руб. против банка в двух инстанциях. Разбирательство между участниками продолжается больше года. Согласно материалам дела, «Платформа» и «Ак Барс Банк» в июне 2022 года заключили договор, по которому компания привлекала новых пользователей виртуальной карты «ЧекСкан».

Это не первый раз, когда татарстанский банк оспаривает работы с поставщиком из сферы IT. Ранее «Ак Барс Банк» проиграл в иске от московского «Датафинн», который разрабатывал для банка системы риск-менеджмента и автоматизации банковских процессов. Подробнее — в материале «ПО не защитило от суда».

Карта «Чекскан» от татарстанского банка была разработана в 2022 году для вывода накопленного кешбэка и бесконтактной оплаты при покупках. Технологическим партнером проекта была платформа Apibank. Ее правообладатель «Цифровые Банковские Платформы» привлечен третьим лицом в судебном разбирательстве.

В августе 2022 года директор по развитию партнерских проектов розничного бизнеса «Ак Барс Банк» Денис Лакомов заявлял, что банк активно развивает экосистему сервисов на базе технологии Open API, а клиенты карты смогут экономить на покупках и участвовать в акциях. Приложение обеспечивает доступ к банковской инфраструктуре, а также высокий уровень информационной безопасности при передаче персональных и платежных данных, сообщал сооснователь и CEO платформы Apibank Алексей Петров.

Это был единственный раз, когда виртуальная карта «Чекскан» упоминалась на сайте «Ак Барс Банка». В магазине приложений карта имеет оценку 4,3 звезды с 94 тыс. отзывов. Среди достоинств пользователи отметили быстрый выпуск карты и бесплатное обслуживание, а среди недостатков — плохую работу техподдержки и большой размер комиссии 10% или не менее 100 руб. при переводе на другую карту.

«Платформа» занималась привлечением новых пользователей карты «ЧекСкан», а «Ак Барс Банк» был готов платить за каждого по 300 и 700 руб. По условиям договора московская организация получала по 700 руб. за каждого привлеченного клиента, если он пройдет процедуру упрощенной идентификации и совершит любую финансовую операцию по карте. По 300 руб. перечисляли после того, как пользователь зарегистрируется и оплатит товары в торгово-сервисных предприятиях (в том числе в интернете), за исключением операций с использованием СБП и СБПэй на сумму более 20 тыс. руб.

ООО «Платформа» Компания «Платформа» с уставным капиталом 500 тыс. руб. была зарегистрирована в Москве в 2020 году. По данным Rusprofile, организация занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В 2024 году выручка компании составила 146 млн руб., а убыток — 27 млн руб. Владельцем доли компании в 51% является Артем Остапенко. 47% владеет ООО «Спарта», занимающееся деятельностью рекламных агентств, еще 2% принадлежат «Митго Венчурс ГМБХ». Mitgo Ventures — корпоративный венчурный фонд со штаб-квартирой в Дании. Он является дочерней организацией германской группы компаний Mitgo, специализирующейся на решениях и услугах в FinTech, Smart Shopping и MarTech.

Директор агентства digital-маркетинга «Реаспект» Андрей Анисимов в разговоре с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что на рынке распространена практика, при которой заказчик может делегировать компании ответственность за важные для бизнеса показатели. Спектр показателей может быть разный: от новых пользователей приложения или сервиса до суммы заказов, выкупа и т. д. При этом заказчик может оплачивать работу «поштучно» или согласно плану и начислять премии в зависимости от процента его выполнения. С одной стороны, подрядчик получает инструмент прямой мотивации, больше свободы и потенциально больше дохода, но с другой стороны, возрастают риски.

С июня 2022 года «Ак Барс Банк» перечислял средства по договору, однако отказался оплачивать услуги компании в ноябре. Тогда «Платформа» привлекла более 53,1 тыс. пользователей виртуальной карты и оказала услуги на сумму 44,6 млн руб. Московская компания направила заказчику досудебную претензию. «Ак Барс Банк» объяснил решение тем, что 31,4 тыс. владельцев карт не совершали финансовых операций. После этого «Платформа» потребовала в суде вернуть 44,6 млн руб. за услуги и 12,7 млн руб. за пользование чужими деньгами.

Банк также подал встречный иск с требованием взыскать более 18 млн руб., однако он не был удовлетворен. «Ак Барс Банк» заявил, что «Платформа» получила 10,3 млн руб. лишних средств за неактивных владельцев карт, более 6,3 млн руб. неверно начисленного НДС и 1,75 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. На запрос «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе банка не ответили.

В феврале 2025 года Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск «Платформы» к «Ак Барс Банку». В мае 11-й арбитражный апелляционный суд в Самаре оставил решение суда первой инстанции без изменений, а в августе банк обратился в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, очередное заседание по ее рассмотрению состоится 21 октября.

В ходе заседания представитель «Ак Барс Банка» пояснил, что «Платформа» привлекала клиентов не только для заказчика, но и для себя. «Это маркетинговый ход. <...> Условно, приведи друга — получи 100 руб.», — объяснял он. После этого компания перечисляла различные суммы на карты пользователей.

Адвокат «Ак Барс Банка» в Арбитражном суде Поволжского края рассказал, что пополнения средств бонусами совершало само ООО «Платформа», и уточнил, что получение денег пользователем не является финансовой операцией. Банк считает, что московская компания незаконно получила более 10,3 млн руб. за неактивных пользователей, а также более 6,3 млн руб. НДС.

В ходе заседания стало известно, что договор между истцом и ответчиком не содержал информации о способе расчета налога. Банк настаивает, что НДС в размере 20% уже был включен в сумму вознаграждения (300 и 700 руб.). Защитники «Ак Барс Банка» сообщили, что сотрудники учреждения допустили ошибку, увеличив сумму на 20% в документах. По их словам, «Платформа» могла им на это указать, но не сделала этого.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев сообщил, что спор произошел из-за неверно составленного договора. Документ был утвержден таким образом, что услуга считается оказанной при совершении любой операции. Таким образом, владелец карты юридически не обязан ею пользоваться, чтобы условия договора были выполнены. Господин Терентьев отметил, что в первые месяцы банк переводил средства «Платформе» по договору, и тогда вопросов не возникало. Эксперт также считает, что суд правомерно отклонил претензию «Ак Барс Банка» по НДС, т. к. сумма налога включена в согласованную сторонами стоимость услуг и не может быть исключена из нее в одностороннем порядке.

Диана Соловьёва