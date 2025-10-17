Медиафорум для социальных предпринимателей «PROДобро» проведут в Доме журналиста

Практический медиафорум «PROДобро» для социальных предпринимателей Ленобласти проведут в Доме журналиста на Невском проспекте 21 октября. Проект реализован на средства гранта губернатора 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медиафорум для социальных предпринимателей «PROДобро»

Фото: Алексей Булатов Медиафорум для социальных предпринимателей «PROДобро»

Фото: Алексей Булатов

Организаторы подчеркивают, что социальное предпринимательство — особый бизнес. Его представители не ограничиваются получением прибыли, так как стремятся помочь другим справиться с насущными проблемами и участвуют в решении серьезных государственных задач.

Нюанс в том, что социальные предприниматели не привыкли рассказывать о себе и своих проектах (очистка рек, производство медтехники, работа с социально незащищенными гражданами — Ъ).

Форум же даст бизнесменам практические инструменты для создания яркой и узнаваемой медиа-репутации. Специалисты в области медиа и маркетинга проведут участникам «PROДобро» лекции, бизнесмены смогут проработать свои проекты под руководством опытных наставников.

По итогам интенсива предприниматели представят результаты, полученные за время работы на форуме, а также поучаствуют в конкурсе на лучший проект. Победитель сможет рассказать о своем деле на городских медиаплощадках и в социальных сетях.

Андрей Маркелов