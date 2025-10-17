Суд продлил срок содержания в СИЗО экс-гендиректора «Омскэлектро»

Куйбышевский райсуд Омска продлил еще на один месяц срок содержания под стражей бывшего гендиректора «Омскэлектро» и депутата регионального парламента Андрея Жуковского, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Об этом сегодня сообщил Telegram-канал судов региона.

Андрея Жуковского задержали в августе. В конце 2023 года по материалам прокурорской проверки региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководства «Омскэлектро», предполагаемый ущерб оценивается в 50 млн руб. В июле этого года в областной прокуратуре сообщили, что в работе компании выявлено более 100 нарушений, в том числе в работе диспетчерской службы, технической эксплуатации воздушных линий и трансформаторных подстанций и других.

Илья Николаев