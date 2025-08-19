Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силовики задержали гендиректора «Омскэлектро» Андрея Жуковского

Правоохранители задержали гендиректора «Омскэлектро», депутата заксобрания Омской области Андрея Жуковского. «Меня проинформировали. Это ведомственное учреждение города, город и региональное правительство будет оказывать содействие следствию»,— сообщил губернатор Виталий Хоценко (цитата по ТАСС).

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце 2023 года после прокурорской проверки СУ СКР региона возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении руководства «Омскэлектро». В надзорном ведомстве тогда сообщили, что ущерб от действий фигурантов дела оценивается в 50 млн руб.

В июле этого года в областной прокуратуре сообщили, что в работе компании выявлено более 100 нарушений. В том числе — в работе диспетчерской службы, технической эксплуатации воздушных линий и трансформаторных подстанций и другие.

Андрей Жуковский с 2011-го по 2021 год был депутатом заксобрания Свердловской области, с 2016-го возглавлял фракцию «Справедливая Россия». В 2018 году занял должность гендиректора «Омскэлектро». Депутатом заксобрания Омской области был избран в 2021 году от партии «Справедливая Россия».

Александра Стрелкова

