Власти Челябинска ищут подрядчика для организации платных парковок

Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей» объявило аукцион на организацию платных парковок в Челябинске. Начальная цена контракта составляет 65 млн руб., указано на портале госзакупок.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо настроить автоматизированную систему для организации и контроля работы парковок. Она будет включать: интернет-портал с личными кабинетами пользователей, сервис для приема оплаты от автомобилистов, мобильное приложение, чат-бота технической поддержки, технические решения с интеграцией видеонаблюдения для выявления нарушений, мониторинга и информирования сотрудников парковки. Кроме того, компания поставит серверы и программно-аппаратные комплексы фотовидеофиксации, после чего смонтирует оборудование.

Платные парковки в Челябинске планируют организовать на проспекте Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Энгельса, возле пересечения со Свердловским проспектом, а также с улицей Российская; по улицам Васенко и Елькина на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны; на улице Цвиллинга, недалеко от театра оперы и балета имени Михаила Глинки и улицы Тимирязева. Кроме того, стоянки организуют на улицах Воровского и Красной рядом с торгово-развлекательным комплексом «Урал»; возле перекрестка улиц Елькина и Либкнехта; по бокам от сквера на площади Революции и перед Театральной площадью; на улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Тимирязева; на территории перед железнодорожным вокзалом.

Срок окончания работ по контракту — через полгода с даты заключения контракта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 октября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале 2025 года заместитель главы Челябинска Андрей Ксензов на рабочей встрече в городской думе сообщил, что до августа планируется завершить первый этап создания платного парковочного пространства, включающий организацию 1,5 тыс. машиномест.

Уже много лет мэрия Челябинска собирается открыть платные парковки. В 2018 году было заключено концессионное соглашение с ООО «Администратор челябинского парковочного пространства» на 14 лет. Предполагаемый объем инвестиций оценивался в 350 млн руб. Тогда планировалось за три года организовать 8 тыс. машиномест. Однако в июле 2019 года было решено расторгнуть договор по обоюдному согласию из-за невыполнения компанией обязательств. В 2020 году гордума утвердила порядок создания и использования платных парковок. В 2021-м появилась схема для создания 842 машиномест на 11 улицах в центре города. В начале 2022 года утвердили еще один план на 302 места, однако в конце того же года запуск проекта снова отложили.

Виталина Ярховска

