Британский политик Найджел Фараж поддержал идею сбивать самолеты РФ в небе НАТО

Лидер партии «Реформа Великобритании» Найджел Фараж поддержал идею сбивать российские самолеты, если они попадут в воздушное пространство НАТО.

По словам Найджела Фаража, раньше он надеялся, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на российского коллегу Владимира Путина в вопросе урегулирования украинского конфликта. Однако, по его словам, стало очевидно, что этого не произойдет.

«Подозреваю, что в ближайшие месяцы вы увидите, как американцы начнут поставлять ракеты “Томагавк” в Киев… Думаю, Трамп считает, что Путин выставил его дураком»,— заявил Найджел Фараж в интервью Bloomberg.

Господин Фараж отметил, что поддержит выделение замороженных активов РФ на помощь Украине и даже сможет направить туда британские войска в составе миротворческих сил ООН, если станет премьер-министром Великобритании.

В сентябре власти Польши и Румынии заявили, что якобы российские беспилотники нарушили воздушные пространства их стран. Об аналогичных инцидентах сообщали власти Дании и Норвегии. Кремль отрицает свою причастность к полетам дронов над ЕС.

Господин Трамп заявлял, что 17 октября на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит поставки вооружения для контрнаступления ВСУ. При этом после разговора с Владимиром Путиным президент США сказал, поставлять ракеты Tomahawk украинской стороне не собирается, так как их запасы нужны самому Вашингтону.