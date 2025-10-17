При атаке ВСУ в Ростовской области поврежден частный дом

Ростовская область подверглась атаке ВСУ. Под удар попали Новошахтинск, Миллеровский, Белокалитвинский, Красносулинский и Родионово-Несветайский районы. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье. Обошлось без пострадавших.

Всего в ночь на 17 октября над Россией был сбит 61 БПЛА. 13 из них уничтожены в небе над Ростовской областью.