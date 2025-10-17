В аэропорту Ижевска сохраняется туман, на вылет задержаны восемь рейсов

В аэропорту Ижевска сохраняется туман с ограничением видимости до 500 м, сообщает пресс-служба местной авиакомпании «Ижавиа». Улучшение погоды прогнозируется с 10:00.

«Расписание будет скорректировано по факту возобновления выпуска и приема рейсов»,— говорится в сообщении. По данным онлайн-табло «Ижавиа», на прибытие задержаны восемь самолетов, на вылет — два.

Напомним, вчера вечером самолет Москва—Ижевск (рейс №306, «Ижавиа») ушел на запасной аэродром в Перми из-за погодных условий.