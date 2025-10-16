В Полевском жители 130 домов остались без тепла из-за прорыва трубы

Прокуратура Полевского в Свердловской области начала проверку из-за остановки теплоснабжения в 130 домах города. Причиной стала коммунальная авария, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура установила, что вечером 14 октября из-за порыва на магистральной теплосети в районе перекрестка улиц Фурманова — Бажова была прекращена подача тепла в южную часть города. Отключение затронуло дома, в которых проживает около 13 тыс. человек. К 18:00 15 октября авария была локализована, после чего началась замена поврежденного участка трубопровода.

Ранее жители села Курганово, которое находится к северу от Полевского, пожаловались на частые отключения электричества в их домах, которые происходят несколько раз за день — перебои оказались связаны с работами по реконструкции двух линий электропередачи.

Ирина Пичурина