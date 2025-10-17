В Хакасии 3,5 года колонии дали владельцу пивзавода по делу о неуплате налогов

В Абакане (Республика Хакасия) сегодня вынесли приговор директору и владельцу пивоваренного завода «Альпина» Александру Зубареву по делу о неуплате налогов на 3,4 млрд руб. Суд назначил топ-менеджеру три с половиной года в колонии общего режима, рассказали в управлении Следственного комитета России.

Напомним, выступая в прениях, гособвинитель просил для Александра Зубарева два с половиной года колонии общего режима и штраф 900 тыс. руб. с конфискацией легализованных денежных средств в размере более 650 млн руб.

Это уголовное дело было возбуждено в январе 2022 года. Основанием послужили материалы республиканских управлений ФСБ, МВД и ФНС. Согласно версии следствия, топ-менеджер якобы организовал схему сокрытия выручки от реализации неучтенной продукции. Бизнесмен включал в налоговые декларации и расчеты заведомо ложные сведения о сумме акцизов, НДС, страховых взносов, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года. В результате, как подсчитали силовики, казна недополучила более 3,4 млрд руб. налогов.

Помимо уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере предпринимателю вменили в вину отмывание денег.

Для возмещения предполагаемого ущерба следствие добилось ареста активов топ-менеджера и его семьи на сумму свыше 5,1 млрд руб. В опись арестованного имущества вошли десятки объектов недвижимости, автомобилей и вертолет Eurocopter стоимостью более 255 млн руб. В декабре 2024 года СКР завершил расследование дела.

Илья Николаев