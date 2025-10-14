Прокуратура Хакасии запросила 2,5 года колонии для владельца пивзавода «Альпина»

В горсуде Абакана завершились прения сторон по делу директора и владельца пивоваренного завода «Альпина» Александра Зубарева, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Прокуратура запросила для подсудимого два с половиной года в колонии общего режима, штраф 900 тыс. руб. с конфискацией легализованных денежных средств в размере более 650 млн руб., рассказали «Ъ-Сибирь» в надзорном ведомстве, добавив, что оглашение приговора запланировано на 17 октября.

Это уголовное дело было возбуждено в январе 2022 года. Основанием послужили материалы республиканских управлений ФСБ, МВД и ФНС. Согласно версии следствия, топ-менеджер якобы организовал схему сокрытия выручки от реализации неучтенной продукции. Бизнесмен включал в налоговые декларации и расчеты заведомо ложные сведения о сумме акцизов, НДС, страховых взносах, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года. В результате, как подсчитали силовики, казна недополучила более 3,4 млрд руб. налогов.

Помимо уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере предпринимателю вменили в вину отмывание денег.

Для возмещения предполагаемого ущерба правоохранители добились ареста активов топ-менеджера и его семьи на сумму свыше 5,1 млрд руб. В опись арестованного имущества вошли десятки объектов недвижимости, автомобилей и вертолет Eurocopter стоимостью более 255 млн руб. В декабре 2024 года управление СК завершило расследование дела.

Илья Николаев