В пятницу в Свердловской области возможен снег

В Свердловской области в пятницу продолжатся дожди, в первой половине дня к ним может прибавиться мокрый снег, однако для середины октября будет относительно тепло — днем ожидается +2°..+7°, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Ветер сменит направление на западное и северо-западное.

В Екатеринбурге днем 17 октября температура составит +3°..+5°, пасмурно, возможны небольшие дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, вечером с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. В субботу ночью +1°, днем +6°, в воскресенье — ночью +3°, днем +7°. Дневная температура на следующей неделе будет примерно на тех же отметках.

Напомним, в начале недели в Свердловскую область пришли частые осадки в виде дождя и снега, которые обеспечили наступающие атмосферные фронты циклона, действующего на европейской территории России.

Ирина Пичурина