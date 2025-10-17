В суд поступил иск о банкротстве компании «Свердловский бройлер»

Сбербанк подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом компании по производству мясной продукции и мяса птицы «Свердловский бройлер». Иск зарегистрирован 10 октября 2025 года.

По информации Rusprofile, компания была зарегистрирована в Екатеринбурге в марте 2019 года, ее учредителем и руководителем является Илья Вольф. В 2023 году выручка предприятия составила 147,3 млн руб., снизившись на 35% относительно показателей 2022 года, при этом чистая прибыль за этот период снизилась до 786 тыс. руб. на 21%, финансовая устойчивость оценивается как низкая. За последний год количество сотрудников сократилось с 69 до 54 человек.

Налоговая задолженность предприятия на 10 августа составляла свыше 2,1 млн руб. К октябрю в производстве находятся пять дел на сумму около 52 млн руб.

Ранее компания «Ураллизинг» подала иск о банкротстве ООО «Богдановичский мясокомбинат». Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, исковые требования составляют более 3,6 млрд руб.

Ирина Пичурина