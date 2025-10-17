Объем госдолга Башкирии снизился до 69,9 млрд рублей

По состоянию на 1 октября объем государственного долга Башкирии составил около 69,9 млрд руб., за месяц уменьшившись на 1,27 млрд руб. Такие данные приводит региональное министерство финансов.

Большую часть суммы составляют обязательства перед федеральным бюджетом — республика должна 37,9 млрд руб. за инфраструктурные, специальные казначейские и иные кредиты, а также за средства, полученные для пополнения остатка средств на счете бюджета.

По кредитам частным банкам у Башкирии нет обязательств. Чуть более 7,9 млрд руб. регион должен по государственным гарантиям. Долг по государственным облигациям на конец сентября составил 24 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 25 сентября Курултай Башкирии принял изменения в региональный бюджет — верхний предел госдолга повышен с 75,9 млрд до 90,03 млрд руб. С учетом увеличения дефицита бюджета в 2,9 раза минфин планирует разместить облигации на 16 млрд руб., взять кредит в банке на 84 млн руб. и привлечь 1,5 млрд руб. в виде инфраструктурного займа.

Идэль Гумеров