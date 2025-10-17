На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Филиппин. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. По данным Геологической службы США, подземный толчок произошел недалеко от муниципалитета Дапа в провинции Суригао-дель-Норте на глубине около 69 км.

Сейсмособытие произошло через неделю после того, как два землетрясения магнитудой 7,4 и 6,7 потрясли восточную часть главного острова Минданао, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек. Землетрясения на Филиппинских островах происходят почти ежедневно. Они расположены на Тихоокеанской дуге интенсивной сейсмической активности, протянувшейся от Японии через Юго-Восточную Азию и весь Тихоокеанский бассейн.

Эрнест Филипповский