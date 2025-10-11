В результате землетрясения на Филиппинах погибли восемь человек

На юге Филиппин повреждено несколько домов после вчерашних землетрясений. В результате погибли восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на данные властей.

Официальные лица охарактеризовали ущерб, нанесенный дорогам, школам и другим объектам общественной инфраструктуры, как «минимальный». Но пока точно неизвестно, сколько людей лишились крова. Один из местных жителей рассказал агентству, что его дом был полностью разрушен.

«Скорее всего, потребуется ремонт жилья»,— сказал замруководителя управления гражданской обороны Рафаэлито Алехандро в ответ на вопрос об основных потребностях пострадавших.

Магнитуда землетрясения 10 октября составила по разным оценкам от 7,4 до 7,6. На Филиппинах объявляли угрозу цунами. Это не первое землетрясение в стране за текущий месяц. 1 октября в провинции Себу были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,9. В результате землетрясения погибли 72 человека, пострадали почти 300.