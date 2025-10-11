Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В результате землетрясения на Филиппинах погибли восемь человек

На юге Филиппин повреждено несколько домов после вчерашних землетрясений. В результате погибли восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на данные властей.

Официальные лица охарактеризовали ущерб, нанесенный дорогам, школам и другим объектам общественной инфраструктуры, как «минимальный». Но пока точно неизвестно, сколько людей лишились крова. Один из местных жителей рассказал агентству, что его дом был полностью разрушен.

«Скорее всего, потребуется ремонт жилья»,— сказал замруководителя управления гражданской обороны Рафаэлито Алехандро в ответ на вопрос об основных потребностях пострадавших.

Магнитуда землетрясения 10 октября составила по разным оценкам от 7,4 до 7,6. На Филиппинах объявляли угрозу цунами. Это не первое землетрясение в стране за текущий месяц. 1 октября в провинции Себу были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,9. В результате землетрясения погибли 72 человека, пострадали почти 300.

Последствия землетрясения на Филиппинах

Эпицентр землетрясения находился на глубине 53 километров под морским дном

Эпицентр землетрясения находился на глубине 53 километров под морским дном

Фото: Manman Dejeto / AP

На Филиппинах объявлена угроза цунами

На Филиппинах объявлена угроза цунами

Фото: Manman Dejeto / AP

За землетрясением последовали афтершоки магнитудой 5,2 и 4,9

За землетрясением последовали афтершоки магнитудой 5,2 и 4,9

Фото: Bureau of Fire Protection / AP

Жители прибрежных районов начали эвакуироваться

Жители прибрежных районов начали эвакуироваться

Фото: Francis Magbanua / Reuters

Из-за землетрясения погиб как минимум один человек

Из-за землетрясения погиб как минимум один человек

Фото: Philippine Red Cross / AP

Люди эвакуируются после землетрясения в Бансалане

Люди эвакуируются после землетрясения в Бансалане

Фото: Bureau of Fire Protection / AP

Жители эвакуируются в безопасное место в городе Давао

Жители эвакуируются в безопасное место в городе Давао

Фото: CERILO EBRANO / EPA / ТАСС

Пожарные ликвидируют последствия утечки химикатов в колледже Сан-Педро

Пожарные ликвидируют последствия утечки химикатов в колледже Сан-Педро

Фото: Bureau of Fire Protection / AP

