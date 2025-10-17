В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Прошунин рекомендовал жителям и гостям курорта не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на сторону моря. В качестве укрытия глава посоветовал использовать помещение без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Тем, кто находится на улице, градоначальник рекомендовал укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, использовать для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки. Андрей Прошунин подчеркнул, что опасно использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.

Глава также обратился к жителям и гостям курорта с просьбой воздержаться от съемки и публикации в соцсетях материалов о работе ПВО, беспилотниках и их обломках, действиях специальных и оперативных служб, а также средствах защиты объектов атаки.

Дмитрий Холодный