Военкор «РИА Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области

Корреспондент Иван Зуев, который освещал военные действия на Украине, погиб в Запорожской области при ударе БПЛА. Об этом сообщило «РИА Новости», в котором работал погибший журналист.

Иван Зуев

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Агентство уточнило, что корреспондент погиб при выполнении журналистского задания. Также при атаке серьезно пострадал военкор Юрий Войткевич. В каком состоянии и где находится пострадавший, «РИА Новости» не уточняет.

