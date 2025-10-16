Военкор «РИА Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области
Корреспондент Иван Зуев, который освещал военные действия на Украине, погиб в Запорожской области при ударе БПЛА. Об этом сообщило «РИА Новости», в котором работал погибший журналист.
Иван Зуев
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Агентство уточнило, что корреспондент погиб при выполнении журналистского задания. Также при атаке серьезно пострадал военкор Юрий Войткевич. В каком состоянии и где находится пострадавший, «РИА Новости» не уточняет.