В Ярославле 5 ноября начнется благоустройство улицы Депутатской

В Ярославле с 5 ноября будет перекрыт участок улицы Депутатской на отрезке от улицы Первомайской до Депутатского переулка в связи со стартом работ по созданию пешеходного пространства. Позже перекроют и участок до улицы Андропова, сообщили в областном правительстве.

Фото: Зоя Голицына Депутатская улица в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

Для пешеходов сделают специальный огороженный «коридор». Сначала подрядная организация обеспечит вырубку аварийных деревьев, демонтаж асфальта и тротуаров, а затем начнет делать новое основание и займется модернизацией инженерных коммуникаций.

Работы по благоустройству включат обновление наружного освещения, прокладку кабелей для видеонаблюдения, подведение труб для установки фонтана в районе Депутатского переулка. Завершить работы хотят в июле 2026 года, последний этап — это мощение территории новой плиткой.

Напомним, что создание пешеходного центра в Ярославле стартовало с улицы Максимова. Там после обследования и ремонта инженерных коммуникаций идут дорожные работы. В рамках проекта благоустройства улицы от площади Волкова до Андропова появится пешеходная зона с фонтаном, окруженная деревьями. Тротуар напротив выставочного зала «Союза художников» сделают из брусчатки. Площадка станет местом для проведения выставок и выступлений музыкантов.

Заказчиком работ по созданию пешеходного центра выступает ярославское МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», подрядчиком — АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области). Стоимость контракта составила 1,4 млрд руб.

Алла Чижова