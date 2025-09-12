В Ярославле перекроют часть Трефолева из-за создания пешеходного центра

В Ярославле изменится схема расстановки дорожных знаков, запрещающих проезд из-за благоустройства улицы Максимова. Соответствующий приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Напомним, что на улице Максимова стартовали подготовительные работы в рамках создания пешеходного центра. Накануне там установили ограждения, которые перекрывают проезд по Максимова на участке от улицы Первомайской до улицы Андропова. Такая схема перекрытия дороги была утверждена приказом ДГХ 21 августа.

Однако 11 сентября в этот приказ были внесены изменения: теперь будет закрыт проезд на участке, где пересекаются улицы Трефолева и Максимова, то есть с Трефолева нельзя будет выехать на Первомайскую. Напомним, что ограничения будут действовать до 3 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая схема расстановки дорожных знаков

Фото: Приложение к приказу Новая схема расстановки дорожных знаков

Фото: Приложение к приказу

Благоустройство улицы Максимова — первый этап создания пешеходного пространства в центре Ярославля. От площади Волкова до улицы Андропова появится пешеходная зона с фонтаном, окруженная деревьями. Тротуар напротив выставочного зала «Союза художников» сделают из брусчатки. Площадка станет местом для проведения выставок и выступлений музыкантов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что заказчиком работ по созданию пешеходного центра выступает ярославское МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», подрядчиком — АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области). Стоимость контракта составила 1,4 млрд руб.