Аудиторы предложили пересмотреть критерии подозрительных операций

Аудиторское сообщество предложило Росфинмониторингу и Федеральному казначейству изменить подход к выявлению подозрительных операций по закону 115-ФЗ. Сейчас аудиторские компании обязаны сообщать о более чем 150 признаках, зачастую формальных, что приводит к резкому росту числа уведомлений.

Как рассказал «Ъ» источник на рынке, на недавнем совещании с участием Казначейства и Росфинмониторинга представители отрасли предложили сократить число критериев и сфокусироваться на реальных признаках отмывания средств и финансирования терроризма. По мнению экспертов, это снизит нагрузку на рынок и повысит качество проверок.

Аудиторы отмечают, что действующие правила не учитывают специфику их работы с «исторической» информацией. Например, сложно спустя год оценить, была ли операция «необоснованно поспешной» или клиент настаивал на расчетах наличными. Кроме того, дублируются уведомления по одному и тому же клиенту в разные периоды.

По оценкам аудиторов, изменение подхода позволит аудиторам применять профессиональное суждение, а не формальные совпадения, говорит партнер Б1 Игорь Буян. По оценкам, это может сократить долю работы по ПОД/ФТ с 40% до 15% от общего времени проекта.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Подозрительные лица».