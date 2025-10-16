Глава «Байкал Электроникс» прогнозирует консолидацию рынка электроники

Российский рынок вычислительной техники находится в активной фазе консолидации, заявили «Ъ» участники отрасли. По их мнению, сохранить позиции смогут только компании с значительными ресурсами для развития перспективных технологий.

«В текущей ситуации выжить смогут только те, у кого есть необходимый запас человеческих и финансовых ресурсов, чтобы обеспечить не только поддержку существующих решений, но и дальнейшее развитие»,— отметил гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов. Его комментарий подтверждается недавними сделками на рынке, включая продажу «Аквариуса» холдингу S8 Capital и переговоры о продаже «Системой» доли в «Элементе».

