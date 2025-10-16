Компоненты сбиваются в стаю

Отечественный рынок электронной техники оказался в зоне турбулентности. Государство постепенно переходит на адресную поддержку отрасли, на которую, в свою очередь, давит жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и сжатие сырьевой базы для всех производителей конечной техники. В этой ситуации выстоять непросто даже недавним лидерам, поэтому, считают эксперты, будущее отрасли видится в гибридной модели: консолидации в крупные национальные структуры для выживания на внутреннем рынке с одновременным поиском стратегических партнеров для доступа к критическим технологиям.

Ситуацию в секторе иллюстрируют бизнес-решения, которые приходится принимать лидерам рынка. Как сообщали источники “Ъ”, топ-менеджмент компании «Аквариус» — одного из флагманов рынка вычислительной техники — из-за финансовых проблем изначально рассматривал продажу компании новым инвесторам для расчетов с кредиторами либо переход компании в управление «Сбера». В конце августа, по данным “Ъ”, контрольный пакет компании приобрел многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. При этом источники добавляли, что 21% компании остаются за одной из структур «Сбера». В «Сбере» не ответили “Ъ”.

Вторым маркером на рынке стало обращение в Арбитражный суд Москвы сразу двух банков о признании банкротом головной организации «Ф-плюс оборудование и разработки» (холдинг Fplus). В Fplus тогда “Ъ” сообщили, что головная компания осуществляет свою деятельность в полном объеме, а претензии относятся к юрлицу, поручителем которого является организация.

В середине сентября “Ъ” стало известно, что АФК «Система» ведет переговоры о продаже «Сберу» доли в крупнейшем российском производителе микроэлектроники «Элемент». По словам аналитиков, основной мотивацией корпорации может стать желание снизить свою долговую нагрузку (в том числе «Сберу»), которая близится к 1,5 трлн руб. Головная организация ГК «Элемент» — ПАО «Элемент» в первом полугодии 2025 года сократило выручку на 19% год к году, до 16,1 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб., EBITDA сократилась на 36%, до 3,6 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 0,7х против 0,2х годом ранее. В мае 2024 года «Элемент» провел IPO на СПБ Бирже, в июне получил вторичный листинг на Мосбирже. При размещении стоимость одной акции была определена в размере 22,36 коп. На 17:00 16 октября акции ПАО торговались по цене около 10 коп. за бумагу.

Участники рынка констатируют тренд на консолидацию рынка вычислительной техники.

«В текущей ситуации выжить смогут только те, у кого есть необходимый запас человеческих и финансовых ресурсов, чтобы обеспечить не только поддержку существующих решений и их модернизацию, но и дальнейшее развитие, в том числе перспективных технологий»,— отмечает гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

Крупные компании продолжают наращивать свое присутствие на рынке, а небольшие игроки, напротив, исчезают или превращаются в нишевых, говорят в Fplus. «Впрочем, о полноценной консолидации можно будет говорить, когда три-четыре ключевых игрока (которые совокупно займут 70–80% рынка) начнут активно поглощать остальных и таким образом выстраивать вокруг себя полноценные продуктовые экосистемы»,— добавили в компании. Также там отмечают, что большинство производителей сегодня заняты поиском инвесторов и пополнением оборотного капитала. «Текущий этап правильнее характеризовать как переходный, когда с рынка исчезнут слабые игроки»,— считают в Fplus.

Рыночные условия

Ситуацию с отдельными компаниями нельзя назвать случайной — она синхронизируется с общей динамикой рынка электронных компонентов (ЭК), основы для всей отрасли. Согласно исследованию Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), после рекордного роста в 2023 году (на 50%) рынок ЭК в долларовом выражении демонстрирует резкое падение: в 2024 году — на 11,4%, а в 2025-м прогнозируется спад еще на 18,1%. Это означает сжатие сырьевой базы для всех производителей конечной техники. В таких условиях на первый план выходит не столько рост, сколько борьба за выживание и эффективность, заявили в АРПЭ в рамках презентации результатов исследования российского рынка ЭК 11 сентября: «Это закономерно ведет к консолидации рынка вычислительной техники: более слабые игроки, лишенные доступа к льготному финансированию и сталкивающиеся с дорогими компонентами, вынуждены уходить или продавать активы, как мы видим на примере "Аквариуса", в то время как более устойчивые усиливают свои позиции».

Среди причин такой ситуации на рынке в АРПЭ называют коррекцию складских запасов, снижение мировых цен и, главное, сокращение финансирования проектов.

Многие проекты, активно стартовавшие в начале 2022 года, не просто переносятся, а закрываются, так как заказчики находят в два раза более дешевые решения через локализацию китайских разработок, что вытесняет с рынка отечественных производителей. Китайские решения в среднем на 20% дешевле российских аналогов, говорит глава АРПЭ Иван Покровский. В Fplus подтверждают, что «продукция вендоров из КНР зачастую оказывается дешевле, но ценовое преимущество — это не единственный фактор выбора для заказчиков». «Не менее важны вопросы качества, сервиса, и здесь предпочтительными становятся российские решения»,— отметили в компании. Также Fplus указывает, что большинству заказчиков, особенно из госсектора, важно наличие послепродажного обслуживания и локальной поддержки.

Ключевые правила

Сейчас актуален вопрос дорогой отечественной электронной компонентной базы и «дорогого рубля», говорят в пресс-службе ГК «Элемент». «Текущая политика ЦБ РФ ощутимо влияет на рост себестоимости и снижение конкурентоспособности российской электронной продукции к импорту, в первую очередь из Китая. При этом высокая процентная ставка уводит из микроэлектроники длинные коммерческие деньги, поэтому основной мерой финансовой поддержки становятся льготы. В этом есть плюсы и минусы: с одной стороны, льготы решают вопросы быстрого финансирования, с другой — обременяют бизнес существенным объемом нефинансовых требований, что на круг делает многие работы нерентабельными»,— отмечают в компании.

На российском форуме «Микроэлектроника-2025» осенью глава Минпромторга Антон Алиханов обозначил несколько инструментов, которые работают сейчас и планируются к введению для развития отрасли микроэлектроники. Поддержку отрасли через инвестиции господин Алиханов разделяет на несколько направлений и самым важным из них называет налоговые льготы. По прошлому году объем этих льгот министр оценил в 100 млрд руб., примерно 40 млрд из которых — это налог на прибыль, примерно 60 млрд — страховые взносы.

Министерство исходит из того, что полученные налоговые льготы компании реинвестируют в производство. Тем не менее министр рассказал о планах договориться с Минфином сделать реинвестирование налоговых льгот «нормативно обусловленными». Также он упомянул инструмент специальных инвестиционных контрактов, условия участия в которых в конце июля планировалось ужесточить. Также Антон Алиханов напомнил про планы с нового года создать механизм льготного кредитования под закупку российской электронной компонентной базы. «Мы планируем до 10% субсидировать где-то»,— добавил он.

В середине 2024 года Минпромторг приостановил выдачу субсидий производителям радиоэлектроники и начал проверку использования выделенных средств. А весной этого года стало известно, что на замену субсидиям будут введены налоговые льготы для производителей и разработчиков радиоэлектроники. В Минпромторге не ответили “Ъ”. «Очевидно, что государство ищет новые пути оптимизации. Это нормальный процесс, который совсем не говорит о том, что предыдущие меры поддержки были неэффективны»,— отметил господин Евдокимов. По мнению главы компании «Байкал Электроникс», полная отмена субсидий сильно сократит количество новых разработок. Впрочем, он согласен, что качество и выполняемость проектов, на которые выдавались субсидии, вызывали вопросы, но «в общем и целом этот механизм работал и давал результат».

«Любой формат поддержки, в том числе льготные кредиты, мы воспринимаем позитивно»,— отмечают в Fplus. Преимуществом нового механизма в компании называют его прозрачность, поскольку он требует регулярного участия в конкурсных процедурах. Помимо льгот, рынку важна стоимость заемных денег. При текущей ключевой ставке даже льготные кредиты остаются весьма дорогими. «Налоговые режимы как меру поддержки проще тиражировать, они требуют меньше ручного управления, следовательно, снижается фактор зависимости от решений конкретных комиссий»,— отметили в ГК «Элемент». При этом налоговые стимулы не работают, если не обеспечен гарантированный спрос. Хорошим решением, по мнению представителей компании, здесь мог бы стать диверсифицированный подход к мерам поддержки: субсидии, в виде грантов или форвардов на ранние TRL (уровень готовности к технологиям), льготные кредиты на пилоты и масштабирование, налоговые льготы на серию и экспорт.

Международное взаимодействие

Эксперты едины во мнении, что отрасль ждет неизбежная консолидация. «Ограниченные масштабы нашего рынка и задачи построения собственного производства толкают отрасль к этому»,— констатирует партнер, лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев. С ним соглашается системный архитектор MONS (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») Андрей Колесник: «В краткосрочной перспективе такая концентрация пойдет отрасли на пользу. Оставшиеся компании, обладая большими ресурсами и защищенные от конкуренции, будут действовать значительно увереннее». Однако в долгосрочной перспективе, по его словам, возникают риски монополизации и замедления инновационной активности.

Ключевым стратегическим риском аналитики называют приближение к «точке невозврата». «Такая точка существует, и она связана не только с потерей отдельного оборудования или кадров, но и с разрушением комплексной экосистемы»,— поясняет управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Она уточняет, что это можно остановить, но «чем дольше длится изоляция и отток компетенций, тем сложнее становится». Для передовых технологий, таких как разработка собственных процессоров на современных техпроцессах, каждая потерянная компетенция может быть критической. Партнер инвесткомпании KAMA FLOW Павел Охонин видит угрозу в другом: «Если мы перестанем разрабатывать собственные платформы и архитектуру, то потеряем конкурентные преимущества».

В поисках рабочей модели развития взгляды экспертов обращаются к международному опыту. «В мировой истории существует несколько примеров стран, которые успешно прошли этап импортозамещения и стали лидерами в электронике в условиях внешнего давления или после значительного отставания. Одним из наиболее показательных примеров является Южная Корея,— отмечает Анастасия Владимирова.— К успеху привели не просто протекционизм или венчурные инвестиции, а их комплексное и стратегическое сочетание, направленное на экспорт. Правительство активно поддерживало крупные конгломераты через льготное кредитование, субсидии на НИОКР, защиту внутреннего рынка на начальном этапе, но при этом требовало от них ориентации на экспорт и постоянное повышение конкурентоспособности. Это вынуждало компании не просто замещать импорт, а создавать продукты мирового уровня».

«В масштабе относительно небольшого российского рынка невозможно создать полный цикл решений — от оборудования до современных фабрик. Без кооперации с международными игроками не обойтись»,— считает Павел Охонин. Таким образом, будущее отрасли видится в гибридной модели: консолидации в крупные национальные структуры для выживания на внутреннем рынке с одновременным поиском стратегических партнеров для доступа к критическим технологиям.

Филипп Крупанин