В Ульяновске арестован начальник управления уголовного розыска

В четверг Ленинский районный суд Ульяновска, рассмотрев ходатайство следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца начальнику управления уголовного розыска регионального УМВД, полковнику полиции Сергею Дикамову. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В региональном СУ СКР информацию об аресте обвиняемого подтвердили, но от каких-либо пояснений и комментариев отказались. Как ранее сообщали источники «Ъ-Волга», Сергей Дикамов был задержан во вторник по подозрению в получении взятки. Оперативно-разыскные мероприятия проводились сотрудниками регионального УФСБ совместно с сотрудниками собственной безопасности полиции.

Сергею Дикамову предъявлено обвинение. Но пока не известно, признал ли он вину.

Судя по данным сайта суда по делу об избрании меры пресечения, Сергея Дикамова обвиняют в трех эпизодах получения взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие (ч.3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (п. «е», ч.3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

В региональном УМВД «Ъ-Волга», не называя имен, подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении высокопоставленного сотрудника УМВД. «По предварительной информации, задержанное должностное лицо в 2023 и 2024 годах, будучи на тот момент руководителем одного из территориальных отделов внутренних дел города Ульяновска, совершило ряд противоправных действий. Руководством УМВД по данному факту назначена служебная проверка»,— сказали в УМВД. По данным ЕГРЮЛ, Сергей Дикамов с декабря 2017 года до 7 ноября 2024 года возглавлял отдел МВД по Железнодорожному району Ульяновска.

Андрей Васильев, Ульяновск