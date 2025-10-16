Как Владимир Путин и Дональд Трамп общались по телефону

Первый телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 14 ноября 2016 года — президент РФ поздравил американского коллегу с победой на выборах. Оба оценили состояние двусторонних отношений как «крайне неудовлетворительное» и высказались в пользу «активной совместной работы по их нормализации».

С тех пор президенты общались по телефону еще 26 раз. Самыми активными стали 2025 год (восемь звонков) и 2020-й (семь). В апреле 2020 года стороны трижды обсуждали положение дел на рынках нефти и достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном ограничении объема ее добычи, в мае обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом, а летом — мнениями о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.

Дважды (в декабре 2017-го и декабре 2019-го) Владимир Путин благодарил американского коллегу за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ. Один раз (в июле 2019-го) Дональд Трамп предложил оказать содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири.

Последний раз в должности 45-го президента США Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным 23 июля 2020 года — тогда обсуждались стратегическая стабильность, контроль над вооружениями и иранская ядерная программа.

После возвращения господина Трампа в Белый дом в 2025 году президенты общались по телефону восемь раз (включая разговор 16 октября). Первая беседа прошла 12 февраля, обсуждалась ситуация на Украине, двусторонние отношения, обмен заключенными, Ближний Восток и иранская ядерная программа. Следующие переговоры проходили 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля и 18 августа. В ходе последнего общения, состоявшегося через три дня после двустороннего саммита на Аляске, Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о переговорах с лидерами Европы и президентом Украины Владимиром Зеленским.