В ОМС выявлены «мертвые души»

Счетная палата (СП) рекомендует Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) внепланово проверить свои территориальные отделения — для того чтобы исправить имеющиеся ошибки при учете застрахованных в системе лиц. Сейчас, обнаружили госаудиторы, часть филиалов фонда искусственно завышала число таких граждан для того, чтобы увеличить размер региональной субвенции. Выявила СП и проблемы по части расходов ФОМС на содержание территориальных фондов: в ряде случаев, по мнению проверяющих, такие подразделения просто не нужны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пробелы в персональном учете застрахованных в системе ОМС приводят к некорректному отображению оказанной медицинской помощи и, соответственно, к неверному расчету ее стоимости. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, проанализировав бюджеты федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС и ТФОМС) за 2024 год.

Согласно данным о фактическом исполнении бюджета ФОМС за прошлый год, его доходы составили 3,88 трлн руб., а расходы — 3,89 трлн руб., дефицит — 19 млрд руб. при утвержденном при принятии закона размере 147 млрд руб. В 2024 году основную долю доходов (86%) составили страховые взносы на ОМС в сумме 3,34 трлн руб., что оказалось на 4% выше утвержденной суммы — это и позволило сократить дефицит.

Как отмечают в своем докладе аудиторы Счетной палаты, ФОМС и ТФОМС не смогли обеспечить надлежащий персонифицированный учет сведений о застрахованных по ОМС россиянах и оказанной им медицинской помощи. В ряде случаев речь шла об учете уже умерших, в нескольких территориальных фондах — о «задвоении» данных о застрахованном лице. Это позволило таким фондам получить больше средств, так как к ним были приписаны «мертвые души». При этом такие ошибки создали дополнительные расходы для других регионов — им пришлось перечислить в федеральный фонд больше средств за неработающее население.

Выявила СП и проблемы с расходами ФОМС на содержание территориальных фондов — порядок расчета и обоснования количества создаваемых филиалов сейчас никак не определен. Так, на начало 2025 года в РФ функционировало 139 филиалов в составе 28 ТФОМС: от одного в Забайкальском крае до тринадцати — в Дагестане. Оценив функции десяти филиалов ТФОМС Краснодарского края, Счетная палата пришла к выводу, что их работу можно выполнять удаленно, сократив их число и сэкономив до 25 млн руб. в год. В общей сложности расходы на содержание филиалов ТФОМС по всей стране оценены в 245 млн руб. в год без учета расходов на зарплаты их сотрудников, подсчитали в СП.

В итоге, как следует из заключения госаудиторов, ФОМС рекомендовано провести внеплановую проверку региональных филиалов, чтобы сверить данные о застрахованных и исключить приписки. Кроме того, по мнению Счетной палаты, необходимо определить методику расчета потребности ТФОМС в филиалах, чтобы сократить расходы на их содержание.

Как пояснили “Ъ” в ФОМС, правом определять число филиалов фонда в регионе обладают местные власти — и этот подход «учитывает различные факторы», а не только размер территории субъекта.

Касаемо проблем с персонифицированным учетом в фонде отметили, что сейчас филиалы используют федеральный регистр застрахованных в системе ОМС — и он «позволяет надлежащим образом обеспечить учет застрахованных». Эксперты, однако, полагают, что этого инструмента недостаточно. «С 1993 года существовала система отношений между компаниями и коммерческими страховщиками. Последние собирали подобные сведения и передавали их в ФОМС. Однако в 2010 году такие договоры были отменены — и сейчас понять в полной мере, кто за кого платит, невозможно»,— отмечает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

Анастасия Мануйлова