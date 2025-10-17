Балет «Каменный цветок», рок-опера «Карамазовы», Леонид Агутин и Анжелика Варум

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Леонида Агутина и Анжелики Варум, группу Stigmata и певицу Славу. В музеях — узнать об истории екатеринбургского метро, увидеть злачные места дореволюционного Екатеринбурга и парную выставку современного художника. В театрах — увидеть премьеру спектакля «Не от мира сего» по пьесе Александра Островского, балет «Каменный цветок» и рок-оперу «Карамазовы». В кино — увидеть фильмы «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» и «Мусульманин». А лекторы расскажут о джазе в кино, культуре и истории Норвегии и группе Red Hot Chili Peppers. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловская областная академическая филармония

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловская областная академическая филармония

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

В Свердловской филармонии 18 октября состоится концерт «Мелодии абрикосового дерева». Четыре музыканта сыграют произведения Арама Хачатуряна, Александра Мнацаканяна, Арно Бабаджаняна, Хачатура Аветисяна, армянские народные мелодии и песни. Билеты — от 2 тыс. до 3,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В МТС Live Холле 18 октября в рамках юбилейного тура выступит певица Слава. Ее композиции, по утверждению организаторов, стали «зеркалом времени» и надолго остались в сердцах публики. Зрители услышат и проверенные временем хиты и яркие новинки исполнительницы. Билеты — от 3,1 тыс. до 6,1 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 19 октября выступит группа Stigmata. Коллектив выступает в жанре металкора, а их самая известная песня — «Сентябрь». На концерте группа обещает презентовать новый альбом и исполнить «старые любимые боевички», а зрителей приглашают «мутить серклпит, мошпит, стейдждайвинг и все остальное». Билеты — от 2,1 тыс. до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Агутин и Анжелика Варум

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Леонид Агутин и Анжелика Варум

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В МТС Live Холле 19 октября споют Леонид Агутин и Анжелика Варум. Пара выступает на сцене уже два десятилетия, их музыка — очень разная, но всегда настоящая. В репертуар войдут их хиты, джазовые импровизации на известные мотивы, невыпущенные и не вошедшие в основные альбомы композиции. Сопроводит их музыкальный коллектив «Эсперанто» и шоу-балет «Лебеди Фанк». Билеты — 5 тыс. до 25 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация выставки художников Алины Глазун и Петра Кирюши в рамках проекта "Создать пару" в галерее современного искусства "Синара Арт"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация выставки художников Алины Глазун и Петра Кирюши в рамках проекта "Создать пару" в галерее современного искусства "Синара Арт"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки и экскурсии

В выставочном центре «Синара Арт» 18 октября откроется выставочный проект из цикла «Создать пару», где будут представлены работы художников Алины Глазун и Петра Кирюши, в рамках открытия пройдет артист-ток с авторами. На экспозиции — объекты и коллажи, графика и живопись. Общая задача авторов выставки — раскрытие измерения повседневности посредством ее производных. Выставка продлится до 10 декабря, вход в галерею — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станция метро "Динамо"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Станция метро "Динамо"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Гид Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Елена Старикова 18 октября проведет экскурсию «Каменный пояс Екатеринбургской подземки». Посетители смогут внутри метро узнать историю создания станций и особенности их убранства. Билеты — 500 руб.

Экскурсоводы музея Дмитрия Мамина-Сибиряка 24 октября проведут пешеходную экскурсию по злачным местам старого Екатеринбурга. Посетители смогут лучше представить себе дореволюционный город и узнать, как его места были отражены в произведениях писателя. Стоимость посещения — 500 руб.

Спектакли и выступления

В Театре драмы 17 и 18 октября сыграют премьеру спектакля «Не от мира сего» по пьесе Александра Островского. Эта постановка — «о деформировании любви, об искреннем поиске ее и невозможности обрести». Главная героиня страдает болезнью невротического характера, но никто не обращает на нее внимания, будучи занятыми другими делами. Билеты — от 200 до 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МТС Live Холл

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ МТС Live Холл

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В МТС Live Холле 21 октября выступит Сергей Орлов с программой «Переходный возраст». Стендапер представит новую сольную программу. Темами для его шуток становятся семейная жизнь и взаимоотношения с дочерью, понятные и близкие каждому бытовые ситуации. Билеты — от 2,3 тыс. руб. до 4,7 тыс. руб.

В Центре современной драматургии (ЦСД) 22 октября покажут эскиз спектакля «Немать и мачеха», созданного в рамках лаборатории «Ультра.Драма». Это история о героине, которая берет под опеку чужого ребенка и сталкивается с тем, как сложно стать ему мамой по-настоящему. Билеты — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет "Каменный цветок" в "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Балет "Каменный цветок" в "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В «Урал Опера Балет» 22 и 24 октября сыграют балет «Каменный цветок» на музыку Сергея Прокофьева по книге Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». Это последний балет композитора, впервые в Екатеринбурге он был поставлен в 2008 году. Во второй постановке отталкиваются от мифологии бажовских сказов и посвящают постановку уральскому народу. Билеты — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) 24 октября покажут рок-оперу «Карамазовы». Постановщик Александр Рагулин, опуская слово «братья», обращается к зрителям напрямую. Минималистичное оформление сцены — лавка и 8 стульев — позволяет глубже оценить рассказанную историю и показанные характеры. Билеты — от 1,8 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 19 октября в рамках проекта «Перестройка 40» покажут фильм Константина Лопушанского «Письма мертвого человека», снятый в 1986 году. Сюжет разворачивается во время ядерной зимы, когда остатки человечества прячутся в бункерах и пытаются понять, что делать дальше. Вход свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Дом кино"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Дом кино"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В «Доме кино» 20 октября пройдет показ фильма Владимира Хотиненко «Мусульманин», приуроченный к 30-летию его выхода на экран. Герой фильма — Коля Иванов — возвращается из афганского плена в свою родную деревню. Сначала его принимают радостно, однако позже начинают сторониться из-за поменявшегося взгляда на жизнь. После показа фильма пройдет его обсуждение с режиссером монтажа картины Светланой Тарик. Прийти можно бесплатно, но необходимо сначала зарегистрироваться.

В кинозале Ельцин-центра 20 октября покажут мокьюментари «Это лучшее, что у нас есть» и документальный фильм «Черкашины. Перформанс перестройки». Первый рассказывает историю одного похода в музей, где герой находит четыре субличности, символизирующие разные подходы к искусству. Второй — рассказывает о творчестве пары художников Валеры и Наташи Черкашиных, которые проводили перформансы в начале 1990-х. Билеты — 400 руб.

В кинозале Ельцин-центра 23 октября покажут фильм «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» в рамках программы «Из музея в кино». Его представит куратор цикла Лилия Немченко. Картина снята Элемом Климовым в 1964 году. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда (галерея Павла Неганова)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда (галерея Павла Неганова)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лекции

В Музее андеграунда 21 октября пройдет лекция философа, кинокритика Михаила Витушко и музыканта, арт-менеджера Антона Касимова о джазе в кино. Вместе посетители посмотрят фильм «Легенда о пианисте» Джузеппе Торнаторе, а затем обсудят, как музыка в фильме связана с идеей внутренней свободы, как работает символика образов фильма. Посетить мероприятие можно по входному билету в музей — 400 руб. обычный и 200 руб. льготный.

В креативном кластере «Л52» 22 октября пройдет лекция Артема Коробкина «Норвегия: не только фьорды». Автор указывает на то, что о Норвегии в России знают крайне мало и планирует рассказать о ее природе, истории, уникальном быте и культуре. Вход — 400 руб.

В Музее андеграунда 22 октября пройдет лекция Ильи Боровца «Что Red Hot Chili Peppers сделали для фанка и хип-хопа за свои годы?». Он расскажет, чем был вдохновлен стиль музыкантов, как его удалось создать и сохранить настолько разным людям. Посетить мероприятие можно по входному билету в музей — 400 руб. (или 200 руб. льготный).

Подготовила Анна Капустина