Мусорные аргументы не убедили суд

Ульяновский областной суд частично удовлетворил очередной иск «Симбирской экологической компании» (СимбЭК) к минЖКХ Ульяновской области и региональному правительству о признании недействительной террсхемы обращения с отходами, утвержденной в 2024 году. Прежняя террсхема также была отменена по иску этой компании. Суд признал, что СимбЭК была незаконно исключена из схемы потоков ТКО, а также согласился, что в террсхему нельзя включать переполненный полигон ТКО «Уют» и находящийся в шестой подзоне приаэродромной территории полигон компании «Контракт плюс». В МинЖКХ с решением суда не согласны и готовят апелляционную жалобу. Директор СимбЭК Татьяна Большухина также намерена обжаловать решение суда, считая, что и остальные ее требования о признании незаконным включения в террсхему четырех полигонов ТКО (из пяти по террсхеме) также должны быть удовлетворены. Эксперты полагают, что решение облсуда устоит в апелляционной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два полигона ТКО в Ульяновской области придется закрыть и исключить из террсхемы в случае вступления в силу решения облсуда

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Два полигона ТКО в Ульяновской области придется закрыть и исключить из террсхемы в случае вступления в силу решения облсуда

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На минувшей неделе на сайте Ульяновского областного суда была размещена мотивировочная часть решения по иску ООО «Симбирская экологическая компания» к министерству ЖКХ и строительства Ульяновской области и региональному правительству о признании недействующим приказа №59-П от 22 ноября 2024 года, которым была утверждена региональная террсхема обращения с отходами.

СимбЭК регулярно судится с правительством Ульяновской области и профильным министерством по вопросам террсхемы обращения с ТКО. В 2017 году, дойдя до Верховного суда, СимбЭК добилась признания недействующей террсхемы обращения с отходами, разработанной в 2016 году, ссылаясь на то, что не были учтены интересы компании, которая по соглашению с облправительством строит полигон ТКО в Новоспасском районе Ульяновской области. Вместо прежних пяти зон обращения с отходами с учетом перспективного полигона была разработана новая террсхема, принятая в конце 2017 года. Однако после этого отношения компании с профильным министерством окончательно разладились. Позднее СимбЭК добилась в суде признания недействительной террсхемы, утвержденной в 2022 году, поскольку в ней опять не были учтены интересы компании, завершающей строительство полигона и сортировочной станции. Правительство региона в ноябре 2024 года разработало и утвердило новую террсхему, но и там полигон СимбЭК не был учтен в схеме потоков ТКО и рассматривался только как перспективный «при условии утверждения предельного тарифа на обработку и захоронение отходов».

10 декабря прошлого года компания СимбЭК (которая к тому времени завершила строительство полигона ТКО, прошла необходимые экспертизы, получила лицензии, была внесена в государственный реестр объектов размещения отходов и т.д.) подала в облсуд иск к минЖКХ и облправительству о незаконности новой террсхемы. В своем иске компания просила признать недействующими схемы потоков отходов, в которые не был включен полигон СимБЭК с объектом предварительной сортировки, имеющий всю необходимую разрешительную документацию. В то же время в террсхему, считает истец, незаконно включены объекты обращения с ТКО, обслуживаемые компаниями «Уют», «Центр экологических технологий», «Контракт плюс», «УК Экостандарт» и «Горкомхоз», у которых, по мнению истца, имеется целый ряд нарушений, среди них — отсутствие госэкспертиз, утвержденных санитарно-защитных зон, отсутствие у ряда компаний мусоросортировочных комплексов и т.д. Кроме того, истец заявил, что полигон компании «Уют» не имели права включать в террсхему, поскольку он фактически переполнен, как не должны были включать в схему потоков и полигон компании «Контракт плюс», который находится в шестой подзоне приаэродромной территории, что запрещено в связи с тем, что полигон является местом привлечения птиц, которые могут попасть в двигатели взлетающих и идущих на посадку самолетов.

Представители минЖКХ и облправительства в суде просили отказать в удовлетворении иска в полном объеме. Решение о невключении СимбЭК в схему действующих потоков ТКО они объяснили тем, что у компании не было утвержденных предельных тарифов на осуществление регулируемых видов деятельности по обращению с ТКО, что предложенный компанией тариф 880 руб. за кубометр во много раз больше, чем у «Уюта», а разница в тарифах между оператором полигона и регоператором составляет 317 руб. за кубометр (ранее «Ъ» сообщал, что региональное агентство по ценам и тарифам отказывалось рассматривать тариф для СимбЭК в связи с тем, что компания не включена в террсхему, а в террсхему не включали в связи с отсутствием тарифа).

Также минЖКХ не согласно с претензиями к другим операторам, отмечая, в частности, что полигон компании «Уют» имеет еще достаточный запас, а полигон компании «Контракт плюс» не противоречит требованиям Воздушного кодекса и Росавиации, поскольку орнитологические исследования показали, что принятые компанией меры привели к отсутствию угрозы от птиц.

Тем не менее суд критически отнесся к доводам ответчиков и признал незаконным невключение компании СимбЭК в схему потоков ТКО. Кроме того, суд, указав на недостоверность данных минЖКХ по полигону компании «Уют», подтвердил, что он действительно переполнен и не может быть включен в схему потоков. Суд также привел выводы орнитологов, указавших в исследовании, что наблюдаемое ими скопление птиц у полигона «Контракт плюс» «было определено как критическое», предпринимаемые против скопления птиц меры — как «неэффективные», и полигон «не подлежал включению в территориальную схему обращения с отходами». В остальных требованиях иска по другим компаниям суд отказал.

Министр ЖКХ и строительства Руслан Хайрудинов сказал «Ъ», что с выводами суда министерство не согласно, «сейчас отрабатываются версии апелляционной жалобы». «В части выводов точно будем обжаловать, а возможно, и полностью. Основная проблема в том, что “Симбирская экологическая компания” хочет получить тариф выше предельных индексов. Ее бы давно включили в террсхему, если б не ее желание установить тариф в семь раз больше, чем у других»,— сказал министр, при этом так и не пояснив, почему агентство по тарифам вообще не стало рассматривать тариф и устанавливать такой, какой считает нужным.

Министр признал, что если апелляционная инстанция согласится с решением облсуда, то «придется снова менять террсхему». «Думаю, к концу года мы все равно придем к пониманию ситуации»,— добавил он.

Директор компании СимбЭК Татьяна Большухина заявила «Ъ», что не согласна с отклонением требований иска по остальным компаниям, «и в этой части также будет подана апелляционная жалоба». «И если суд согласится с доводами, то в итоге четыре полигона будут исключены из схемы потоков, а значит, и регоператоры, лишившись их, потеряют свой статус»,— добавила директор.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин считает, что решение облсуда в апелляционной инстанции «вполне возможно, устоит». «Аргументы достаточно весомые. То, что компания СимбЭК не была включена в террсхему, однозначно было нарушением, а ссылка на высокие запросы компании по тарифу — не аргумент. Государство было обязано сначала включить компанию в террсхему, а затем изучить тариф и установить его таким, как это следует из расчетов. “Уют” уже давно переполнен, это видно и по расчетам, и визуально. Разве что “Контракт плюс” еще попытается отбиться по своим спорным вопросам»,— заметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск