Замминистра обороны Александр Фомин уступит место выходцу из Минпромторга

Заместитель министра обороны Александр Фомин, который с 2017 года курирует международное военно-техническое сотрудничество (ВТС), покидает должность, сообщил 16 октября РБК со ссылкой на источники. По данным издания, на место генерал-полковника может быть назначен первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

До перехода в Минобороны господин Фомин руководил Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и работал в структурах «Росвооружения» и «Рособоронэкспорта». В последние годы он также представлял военное ведомство РФ в международных контактах, включая переговоры с Украиной в Стамбуле в 2022 и 2025 годах.

Василий Осьмаков — выпускник МГУ по специальности «востоковед-африканист, переводчик арабского языка», работает в Минпромторге с 2008 года. На текущей должности курирует департаменты по стратегическому развитию, бюджетной политике и защите гостайны, административные и протокольные службы, а также управление коммуникациями и пресс-службу. Участвовал в создании Фонда развития промышленности и разработке механизма специальных инвестиционных контрактов, направленных на стимулирование локализации производства.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в беседе с “Ъ” отметил, что в современной системе ВТС ключевые решения принимаются на уровне президента и профильных ведомств — ФСВТС и «Рособоронэкспорта». Поэтому, по его мнению, возможная кадровая перестановка будет иметь ограниченное влияние: смена куратора может изменить организационные связи и порядок взаимодействия с промышленностью, но на реальный поток экспортных военных контрактов и стратегические решения не повлияет.

Дмитрий Сотак