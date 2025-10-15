Двухэтажные поезда на Северо-Западе перевезли за девять месяцев 3,3 млн пассажиров

По итогам девяти месяцев текущего года двухэтажные поезда Северо-Западного филиала АО «ФПК» перевезли более 3,3 млн человек. Рост составил 5,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Как уточняется в сообщении, доля пассажиров двухэтажных поездов за январь-сентябрь 2025-го достигла 19% от общего объема перевозок в дальнем следовании на магистралях ОЖД.

Самыми популярными направлениями на сети ОЖД остаются: Санкт-Петербург — Москва, Санкт-Петербург — Мурманск и Москва — Петрозаводск, отметили в компании.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что с начала этого года вокзальными комплексами Петербурга воспользовались в общей сложности более 26 млн пассажиров.

