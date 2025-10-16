«Натюрморт с гитарой» объявлен в розыск

В Испании расследуют пропажу «Натюрморта с гитарой» Пабло Пикассо. Полотно 1921 года должны были доставить из частной резиденции в Мадриде в Гранаду, на выставку «Натюрморт. Вечность инертного» фонда «Каха-Гранада». Но при распаковке работ картину не обнаружили. В итоге экспозиция открылась без «Натюрморта». По данным испанских СМИ, произведение было застраховано на сумму около €600 тыс. Как отмечает издание Granada Hoy, дело с 10 октября ведет национальная полиция. Но пока ни арестов, ни каких-то других подробностей кражи нет.

На каком этапе транспортировки картину могли украсть? “Ъ FM” обсудил это с основателем компании Fineartway, которая занимается транспортировкой предметов искусства, Ильей Вольфом: «В России, допустим, при перевозке музейного фонда охрана обязательна в том или ином виде: иногда это машина сопровождения либо охранники непосредственно в кузове. В Испании, насколько я знаю, не все предметы, которые находятся в частных коллекциях, относятся к какому-то специальному фонду, поэтому нет жесткого обязательства нанимать охрану при перевозках.

Кроме того, традиционно принято считать, что европейские дороги безопасны, тем не менее время от времени случаются какие-то эксцессы. Единственный известный мне (это тоже было как раз в Испании), когда по ошибке угнали фуру, потом грабители там с удивлением обнаружили искусство. Жуликов поймали, когда они пытались бронзовую скульптуру сдать на металлолом.

Могли эту работу просто потерять, такое тоже бывало у коллег: она просто была в другом ящике, какой-то нерадивый кладовщик не записал, когда ее переупаковали.

Предположить, что где-то на ходу какие-то очень профессиональные жулики вскрыли машину, сняли пломбы, украли картину, теоретически возможно. Но я не вижу смысла в этом: если бы украли все, что везлось на выставку, можно было бы понять».

Испанские СМИ отмечают, что работы в Гранаду вывозились с одного склада, согласованного музеями и владельцами картин. Полотно Пикассо было доставлено туда 25 сентября. А 2 октября вместе с остальными произведениями искусства отправилось на выставку. Все это время работы были под постоянным видеонаблюдением. Следователи пытаются узнать, на каком этапе транспортировки могла произойти потеря: во время упаковки, погрузки или уже при доставке на юг страны.

Сбыть «Натюрморт с гитарой», впрочем, не получится, отмечает галерист, коллекционер, арт-дилер, автор проекта «Сочувствующий коллекционер» Петр Митюшкин: «Такие работы никаким образом сколько-нибудь открыто и публично на рынке появиться уже никогда не смогут. Даже если мы говорим про черный рынок, то он отслеживается. И я убежден, что и Интерпол, и другие службы разных стран следят за черным рынком. И если такая работа всплывет, то, конечно, сразу об этом будет известно.

Чаще всего такие грабежи связаны с конкретным заказом. Вероятно, был человек, который ее очень хотел. Другие какие-то сценарии, я думаю, здесь исключены. Предполагаю, что страховка меньше, чем стоимость работы, и Пикассо в любом случае всегда будет в цене. Поэтому продать ее на аукционе выгоднее, чем симулировать грабеж ради страховки».

Пабло Пикассо — один из самых влиятельных художников XX века. Его работы неизменно вызывают огромный интерес у коллекционеров и музеев по всему миру. И исчезновение даже одной работы вызвало резонанс не только в Испании, но и в международном арт-сообществе. Испанские власти надеются установить местонахождение полотна в ближайшее время.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева