Строители растрогали Белый дом

В условиях продолжающегося замедления жилищного строительства правительство ищет способы поддержки отрасли — премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомствам ряд поручений о проработке новых мер. Власти должны проанализировать имеющиеся риски и подготовить план технологического развития отрасли. Планируется внедрить и отдельные меры поддержки спроса: например, компенсировать затраты предприятий на субсидирование ипотеки работников, а также несколько снизить налоговую нагрузку на застройщиков.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения о выработке новых мер поддержки рынка жилья. Делается это на фоне сокращения темпов жилищного строительства — спрос упал из-за высоких ипотечных ставок. По данным Росстата, за январь—сентябрь ввод жилья снизился на 5,6% год к году, до 76,6 млн кв. м. Замедление демонстрируют как сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — введено 52,3 млн кв. м (минус 5,6%), так и многоквартирного жилья (24,2 млн кв. м, минус 5,7%).

Минстрою, Минэкономики и «Дом.РФ» предстоит проанализировать риски в жилищном строительстве и к 1 декабря подготовить «комплексный доклад» по управлению ими. Также планируется разработать план технологического развития строительной отрасли до 2030 года — с учетом цифровизации и повышения производительности труда.

В секторе ИЖС власти намерены стимулировать кредитование нефинансовыми мерами. Доля ипотеки в секторе ИЖС заметно росла в последние годы, но остается довольно скромной: по оценкам «Дом.РФ», в июле — 3,7% всего ипотечного портфеля. К 1 декабря Росреестр, Минстрой, Минэкономики и «Дом.РФ» должны представить предложения по возможности формирования пообъектной статистики и аналитики в ИЖС, чтобы банки могли скорректировать свои модели оценки. Сложность определения залоговой стоимости ИЖС в силу недостаточности данных у банков и риски ее занижения — одна из проблем сегмента.

Стимулировать спрос на жилье планируется, но довольно ограниченно — за счет поддержки работников промышленности. К 15 ноября Минфин, Минстрой и Минпромторг должны представить предложения о компенсации расходов промпредприятий по субсидированию ставок по ипотеке своим работникам или расходов по строительству жилья для них. Также планируется дать регионам право предоставлять дополнительные налоговые вычеты на покупку жилья такими работниками. Координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов отмечает, что это повысит доступность жилья для работников промышленности (более 10 млн человек) и «децентрализует» строительство и спрос от мегаполисов, в перспективе снизив цены.

Отдельный блок поручений касается поддержки самих застройщиков. До 1 ноября власти изучат возможности исчисления совокупного финансового результата группы компаний (в пределах одного региона), а также учета расходов на строительство объектов инфраструктуры при расчете налога на прибыль. Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик отмечает, что до «эпохи проектного финансирования», если у застройщика один проект давал прибыль, а второй убыток — прибыль рассчитывалась по всем проектам юрлица. Сейчас, поясняет он, застройщик под каждый проект создает отдельное юрлицо, что приводит к росту налогов при остром дефиците средств для спасения убыточного юрлица.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков среди рисков для отрасли называет отставание продаж от строительства, из-за чего обслуживание кредитов становится для застройщиков «тяжелым бременем» — в итоге большинство начинает откладывать старт новых объектов. Член общественного совета при Минстрое Илья Пономарев добавляет, что резкое падение продаж при проектном финансировании «сильно ограничивает свободу маневра»: снижение цены — «очень непростой ход», а увеличить спрос иначе сложно. Предложенные меры, полагает Антон Глушков, окажут положительный эффект, но «все это не является масштабной мерой поддержки и в полной мере не решит проблемы». По мнению президента фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, «продуктивным» решением является разработка плана технологического развития — технологии позволят сократить сроки строительства и снизить цены на жилье в дальнейшем.

Евгения Крючкова