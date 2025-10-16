Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

Учреждена в ноябре 1997 года, изначально называлась просто Партия пенсионеров. В 2006-м объединилась с Российской партией жизни и «Родиной», образовав «Справедливую Россию», однако в 2012 году вышла из альянса. Свое современное название получила в 2017 году.

В разное время партию возглавляли политики Сергей Атрошенко, Валерий Гартунг, Игорь Зотов, Евгений Артюх и Владимир Бураков. В 2025-м, после смерти господина Буракова, новым председателем стал хирург Эрик Праздников.

Центральный совет партии до октября 2022 года возглавлял Михаил Фальченко, затем он был уволен «в связи с несогласием с оценкой президиума центрального совета партии итогов избирательных кампаний».

На выборах в Госдуму в 2016 году партия набрала 910,9 тыс. голосов (1,73%), в 2021 году — 1,38 млн голосов (2,45%). На президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах партия поддерживала Владимира Путина.

По данным на июнь 2025 года, партию представляли 29 депутатов в законодательных органах власти 27 субъектов РФ, еще 16 депутатов было в представительных органах административных центров и 294 депутата — на муниципальном уровне.

Согласно отчету партии, в 2024 году она получила на осуществление уставной деятельности 91,65 млн руб., а израсходовала — 85,4 млн руб.