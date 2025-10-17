Управление капстроительства Башкирии и «Медтехнику» уличили в сговоре

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии выявило сговор при поставке рентгеновского аппарата для детской поликлиники в Месягутово, сообщает РБК Уфа.

Претензии ведомства возникли к ГКУ «Управление капитального строительства РБ» (УКС) и компании «Медтехника», которые заранее договорились о поставке оборудования за 25,6 млн руб. Комиссия УФАС пришла к выводу, что торги были формальными.

Как следует из материалов УФАС, в 2022 году была объявлена закупка рентгенодиагностического аппарата для поликлиники. Начальная стоимость оборудования составляла 16,5 млн руб., но через четыре дня заказчик отменил закупку и объявил новый аукцион на поставку телеуправляемого рентгенодиагностического комплекса с начальной ценой 25,9 млн руб. В торгах участвовали две компании, и «Медтехника» выиграла с минимальным снижением цены.

УФАС выяснило, что представитель «Медтехники» встречался с сотрудниками УКС, где была достигнута договоренность об отмене одной закупки и объявлении новой. Причиной стало то, что у «Медтехники» в наличии был рентген-аппарат только на три рабочих места, а не на два, что не соответствовало проекту поликлиники. Это привело к необходимости повторной экспертизы на рентген-защиту и удорожанию строительства.

Антимонопольное расследование началось по материалам республиканского управления СКР, которое весной 2024 года возбудило уголовное дело в отношении руководителя УКСа Инны Иксановой.

Олег Вахитов