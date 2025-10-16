Теннисист Карен Хачанов не смог защитить титул на турнире в Алма-Ате

Десятая ракетка мира Карен Хачанов уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу, занимающему 98-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин вышел в четвертьфинал Almaty Open — проходящего в Казахстане турнира категории 250, призовой фонд которого превышает $1 млн.

Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3. Следующим соперником Яна-Леннарда Штруффа станет 41-я ракетка мира француз Корантен Муте. Ранее спортсмены встречались дважды — оба матча остались за французским теннисистом.

Это поражение стало для Карена Хачанова четвертым подряд. В последний раз он выигрывал матч в конце августа, победив американца Нишеша Басаваредди в первом круге Открытого чемпионата США. В прошлом году россиянин стал победителем Almaty Open. В финале Хачанов обыграл канадца Габриэля Диалло. По итогам турнира в Алма-Ате он потеряет 240 очков и переместится с 10-го на 11-е место в рейтинге ATP. Россиянина обойдет датский теннисист Хольгер Руне.

Таисия Орлова