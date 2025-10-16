В мэрии Калининграда проходят обыски

В здании администрации Калининграда проходят обыски: работают сотрудники МВД и ФСБ, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Причины и подробности не сообщаются.

Замглавы администрации Игорь Шлыков отказался прокомментировать ситуацию. Изданию «Новый Калининград» он сказал, что не знает, в каких отделах мэрии проходят обыски. Пресс-служба администрации сообщила, что о деталях оперативных мероприятий пока ничего не известно, а сотрудники мэрии якобы по-прежнему занимаются своей работой.