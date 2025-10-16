Воронежская полиция расследует дело о хищениях у производителя бетонных пирамид

В Воронеже полиция расследует уголовное дело о хищении более 42 млн руб. у производителя бетонных пирамид, использовавшихся для укрепления границы с Украиной в Курской области. Об этом стало известно из документов, которые оказались в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Дело было возбуждено в 2024 году. В его основу легли обстоятельства исполнения контракта местной компании предпринимателя Ивана Давыдова ООО «Энергостройкомплекс» (ЭСК) с дочкой «Корпорации развития Курской области». По нему фирма изготавливала бетонные пирамиды для установки на границе с Украиной. Для перевозки изделий в соседний регион господин Давыдов привлек несколько транспортных компаний, в том числе фирму своего знакомого предпринимателя Вадима Субботина — ООО «Авира».

Структура «Корпорации развития Курской области» для разделения закупки между несколькими подрядчиками заключила с ООО «Авира» контракт на поставку порядка 5 тыс. бетонных пирамид. Компания не имела собственных производственных мощностей и по договору с ЭСК должна была лишь перевезти ее изделия на границу с Украиной и передать ей более 42 млн руб. за производство. Бетонные пирамиды были поставлены, но изготовитель до сих пор денег не получил.

Обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) было предъявлено учредителю ООО «Авира» Вадиму Субботину. Почти сразу же он заключил контракт на прохождение военной службы, после чего расследование дела было приостановлено. Сейчас, как рассказали «Ъ-Черноземье», в УМВД дело находится на расследовании.

По ходатайству следствия на имущество фигуранта дела был наложен арест. Представители ЭСК также добиваются проверки военного контракта господина Субботина, полагая, что он регулярно бывает в Воронеже и ведет бизнес. Адвокат предпринимателя Александр Греков утверждает, что его доверитель находится на СВО. Бизнесмен вину не признает.

Подробнее — в публикации «Ъ».