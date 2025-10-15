Участники группировки из Закавказья забрали у петербуржца Mercedes за «долги»

Полиция задержала четверых участников этнической группировки из Закавказья по делу о похищении петербургского бизнесмена, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По версии полицейских, в конце сентября злоумышленники заманили предпринимателя в кафе во Всеволожске, где сообщили о якобы имеющемся долге его брата перед представителями их сообщества в размере 2,4 млн рублей.

Бизнесмен отказался выплачивать долг, после чего его избили и потребовали отдать автомобиль Mercedes C180. Угрожая расправой, участники банды посадили потерпевшего в свою машину и отвезли к дому.

Там уроженцы Закавказья забрали машину и документы к ней. Среди задержанных, по предварительным данным, оказались как исполнители, так и организаторы. По факту случившегося возбудили уголовные дела по ст. 126, 162 и 163 УК РФ. Сейчас фигурантам избирают меру пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что главарю «азербайджанской мафии» дали пять лет колонии за нападения на петербуржцев.

Андрей Маркелов